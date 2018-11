Politie klist twee vermoedelijke inbrekers Redactie

11 november 2018

De politie heeft afgelopen zaterdagavond twee vermoedelijke inbrekers kunnen oppakken na een achtervolging.

Een wijkteam van de politie dat op patrouille was, kreeg zaterdagavond een melding van een bewoner die inbrekers betrapt had in de Akkerwindestraat. Toen de agenten onderweg waren, vernamen ze dat er ook in de Pluvierstraat ingebroken werd. Ter plaatse zagen ze hoe drie jonge kerels vanuit die straat naar het doodlopende deel van de Alemstraat wandelden.

Toen het trio de politie opmerkte, zetten ze het op een lopen en drongen ze de tuintjes van een woningcomplex binnen. Omdat die aan de andere kant uitgeven op de Abraham Verhoevenlaan, trok het wijkteam die richting uit en werd een beschrijving van de drie vluchters doorgespeeld aan andere teams.

Enkele minuten later kon een ander team twee van de drie verdachten tegenhouden op de Galgenweellaan. De 18-jarige uit Zwijndrecht en de 21-jarige van Linkeroever werden voor verder onderzoek meegenomen naar het politiekantoor. Eén van hen bleek een vouwmes en een hoeveelheid drugs op zak te hebben.

Tijdens het onderzoek kwam nog een derde inbraakmelding binnen, deze keer uit de Abraham Verhoevenlaan. Het onderzoek zal moeten uitmaken of de verdachten voor de drie feiten in aanmerking komen en wie hun voortvluchtige kompaan is.