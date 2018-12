Politie klist twee fietsendieven Toon Verheijen

10 december 2018

13u32 1 Antwerpen Het wijkteam City van de lokale politie Antwerpen heeft zondagavond twee fietsdieven opgepakt.

De inspecteurs merkten in de vroege avond een verdachte man op die in de fietsenstalling stond aan de Vliegenstraat. Hij was in het donker gekleed en naast hem stond een man die duidelijk op de uitkijk stond. De inspecteurs bleven vanop een afstand alles in de gaten houden. Toen enkele voetgangers uit het zicht waren, werd het slot van een van de fietsen doorgeknipt.

De inspecteurs stapten op het duo af om hen te controleren, maar een van de twee sloeg op de vlucht. Hij werd echter snel bij de kraag gevat en in de boeien geslagen. Ze hadden spullen bij die gebruikt kunnen worden voor het stelen van fietsen. De mannen van 43 en 32 jaar worden bij de onderzoeksrechter gebracht. Die zal oordelen over hun verdere aanhouding.