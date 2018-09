Politie klaar voor bodycams CAMERANETWERK UITGEBREID TOT IN HOBOKEN PATRICK LEFELON

01 september 2018

02u23 0 Antwerpen De politie stapt binnenkort in een Europees proefproject om drones in te zetten bij opsporingen, bij manifestaties en in het verkeer. Daarnaast worden combi's uitgerust met dashcams en krijgen agenten een bodycam op hun uniform. Er komen ook vijf vaste camera's in Hoboken.

De politie krijgt officieel de toelating van de gemeenteraad om voortaan camera's te gebruiken die aan drones vasthangen, die op het dashboard van een combi of aan het uniform van een agent vastzitten. In het VRT-programma 'Politie 24/7' liepen en reden agenten constant met bodycams en dashcams rond. Dergelijke beelden mochten tot nog toe niet gebruikt worden om iemand te verbaliseren of te arresteren.





Dat heeft de nieuwe camerawet van 25 mei 2018 nu wettelijk geregeld. Op de volgende gemeenteraad krijgt korpschef Serge Muyters de toelating om zijn agenten uit te rusten met camera's op kleding, in auto's en aan drones.





De politie heeft geen carte blanche om om het even wanneer en waar te filmen, in de hoop iemand op een overtreding te betrappen. De openbare orde moet verstoord zijn, of er moet een reële kans zijn dat de openbare orde zal verstoord worden. Bijvoorbeeld, bij een betoging of bij een voetbalderby is er kans op incidenten en mogen agenten bodycams dragen.





Betrapte inbreker

Voor luchtbeelden doet de Antwerpse politie een beroep op de helikopters van de federale politie. Die zijn niet altijd beschikbaar. De politie stapt binnenkort in een Europees proefproject om luchtbeelden met drones te maken. De toepassingen zijn talrijk.





Woordvoerder Johan Vermant van burgemeester De Wever: "In de serie 'Politie 24/7' zat een fragment van een betrapte inbreker die wegvlucht naar de omliggende tuinen. De verdachte wordt na lang zoeken gevonden. Een drone met een warmtegevoelige camera zou die man veel sneller kunnen vinden. Dat is maar één voorbeeld. Een drone kan de politie ook helpen in het verkeer, bijvoorbeeld bij ongevallen, of om een terrein te overzien bij manifestaties of de gevolgen van een verkeersongeval in te schatten."





Ook het vaste cameranetwerk wordt uitgebreid. Deze keer is het district Hoboken aan de beurt. Er komen camera's in de omgeving van de Kioskplaats, de buurt van de Salesianenlaan en het Majoor Malfaitplein, en het Jaak Schramplantsoen aan Fort VIII. De Kioskplaats wordt momenteel heraangelegd. Het centrale plein is vaak het toneel van rondhangende jongeren, drugsdealen en sluikstorten. Aan het Majoor Malfaitplein is er ook drugsoverlast, vandalisme en klagen bewoners over joyriden. De camera aan het Jaak Schamplantoen houdt toezicht op de straten errond en op de ingang van Fort 8.





Districtsburgemeester Kathelijne Toen (N-VA) was al langer voorstander van cameratoezicht. "Ik ben erg blij dat na Merksem en Deurne nu ook Hoboken camera's krijgt. We hebben veel geïnvesteerd om ons district mooier en aangenamer te maken. Door nog meer toe te zien op de veiligheid kunnen we ook de leefbaarheid verbeteren."