Politie kan fietsdief (33) arresteren na tip van alerte voorbijgangster Toon Verheijen

18 november 2018

11u14 0 Antwerpen De politie heeft zaterdagnamiddag een fietsendief opgepakt dankzij een alerte getuige.

Een wandelaarster zag zaterdagnamiddag hoe een man in de Wisselstraat het slot van een fiets doorknipte met een tang. Toen de vrouw iets tegen de man zei, sloeg hij op de vlucht.

Een beetje later dacht de verdachte dat de getuige weg was en hij ging opnieuw verder met zijn ‘werk’. Opnieuw stapte de vrouw op de verdachte af. Deze keer droop de man wel af. De vrouw verwittigde de politie en gaf ook een duidelijke persoonsbeschrijving.

Via de camera’s kon de politie de verdachte lokaliseren. Bij controle werden er twee fietspompen en meerdere kniptangen gevonden bij de verdachte. Hij had ook geen geldige verblijfsdocumenten. De man van 33 jaar is opgepakt.