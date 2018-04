Politie int 9.000 euro aan schulden in één avond 12 april 2018

De mobiele eenheid van de Antwerpse lokale politie organiseerde dinsdagavond een pop-upactie. De actie vond plaats op verschillende locaties in de stad en was in de eerste plaats gericht tegen woninginbraken. Tijdens de actie werd er ook samengewerkt met de Vlaamse Belastingdienst. In totaal werd zo 8.951,94 euro aan openstaande belastingsschulden geïnd. Verder werden er drie personen bestuurlijk aangehouden voor illegaal verblijf. Tot slot kregen drie mensen een onmiddellijke schikking voor drugsbezit, werden er 2,1 gram cannabis en vijf joints in beslag genomen en werden er drie bestuurders aangetroffen zonder geldig rijbewijs, één van hen stond geseind voor verhoor. (BSB)