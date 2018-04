Politie in burger vat dief 18 april 2018

Een 48-jarige dief werd zondagmiddag gevat nadat hij een portemonnee probeerde te stelen uit een bestelwagen in de Oranjestraat. Werkmannen waren de bestelwagen achteraan aan het uitladen toen één van hen plots opmerkte dat iemand de deur vooraan opende, iets uit het voertuig nam en rustig verder wandelde. De werkman is achter de verdachte aangelopen om hem te confronteren met de diefstal. De dief gaf de werkman een duw en zette het op een lopen. Het slachtoffer kreeg hulp van een politieman in burger die toevallig voorbij liep. Ze konden de verdachte staande houden. Na het fouilleren bleek dat de dief niet enkel de portemonnee bij zich had maar ook een bankkaart en twee gsm's van andere slachtoffers. Bij nazicht van de verdachte bleek dat hij geseind stond met een bevel tot gevangenneming. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor op de Noorderlaan voor verhoor. (BSB)