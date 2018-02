Politie haalt inbreker van achter de toog 03 februari 2018

03u22 0

De politie betrapte donderdagnacht een inbreker op heterdaad. De bovenbuurman van een vzw in de Onderwijsstraat waarschuwde de politie omdat hij lawaai hoorde en merkte dat de deur aan de straatkant geopend was. De politie vond een verdachte verstopt achter de toog en kon de indringer handboeien. In zijn rugzak zijn onder andere een BB gun, schroevendraaiers, een zakmes en twee grijptangen gevonden. Die zijn in beslag genomen, samen met de gsm van het slachtoffer. De buit van de verdachte bedroeg 69 euro. Hij kon geïdentificeerd worden als een veelpleger van Tunesische origine die illegaal in ons land verblijft. De verdachte is voorgeleid. (BSB)