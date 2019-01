Politie en douane innen 12.000 euro boetes in de sneeuw Patrick Lefelon

23 januari 2019

14u06 1 Antwerpen Het verkeersondersteuningsteam regio West van de Antwerpse politie heeft gisteren een controleactie georganiseerd in samenwerking met de douane. Er werd gecontroleerd op het Steenplein, ter hoogte van de Suikerrui.

Tijdens de actie werden 123 voertuigen en bestuurders gecontroleerd, in totaal werden er 19 overtredingen vastgesteld.

Opvallend was dat van maar liefst negen voertuigen de keuring verlopen was. Drie bestuurders reden rond zonder rijbewijs, één van de twee zowaar in een huurauto. Eén bestuurder reed rond ondanks een rijverbod. Eén voertuig werd in beslag genomen omdat er aanwijzingen waren dat het niet verzekerd was.

Er werden ook drie boetes uitgeschreven voor verkeersovertredingen, één bestuurder reed door het rood en twee bestuurders negeerden de volle witte lijn. De douane kon tijdens de actie voor meer dan 12.000 euro aan boetes innen, één voertuig werd getakeld omwille van achterstallige verkeersbelasting.