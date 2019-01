Politie botst op bebloede man Patrick Lefelon

25 januari 2019

Buurtbewoners van de Bikschotelaan zagen donderdag rond 17 uur hoe een man vol bloed uit een appartementsgebouw kwam. Er was ook melding van een ruzie tussen twee mannen.

Bij aankomst van de politie werd er één bebloede man (56) aangetroffen, die echter slechts zeer lichtgewond was. De man bleek dronken en had een bevel tot gevangenneming op zijn naam staan. Hij werd gearresteerd. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Onderzoek wordt gevoerd door de lokale recherche.

Het mogelijke slachtoffer (28) werd uiteindelijk later op de avond bereikt. Hij was gewond aan het hoofd, maar zonder levensgevaar. Hoe de vork tussen de twee precies in de steel zat, moet nog onderzocht worden.