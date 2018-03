Politicoloog Sinardet: "Positie Meeuws is onhoudbaar" 30 maart 2018

03u03 0

Of de beschuldigingen aan het adres van voorzitter Tom Meeuws nu gegrond zijn of niet, zijn positie lijkt stilaan onhoudbaar te worden, zo zegt politicoloog Dave Sinardet. "De mensen kennen hem meer van de schandalen dan van zijn verwezenlijkingen."





Volop campagne moeten beginnen voeren, terwijl er een gerechtelijk onderzoek boven je hoofd hangt: het is verre van een ideale combinatie. "Zolang het onderzoek loopt, zal je die vervelende vragen blijven krijgen. Tom Meeuws kan beter de eer aan zichzelf houden en een stap achteruit zetten, liever nu dan dichter bij de verkiezingen", zegt Sinardet. "Je ziet dat er effectief een campagne bezig is tegen hem en het lijkt niet op te houden. Hij was tot voor kort niet bekend en nu is hij enkel nog gekend bij het grote publiek net vanwege de commotie. Dan wordt de druk toch heel hoog. Niemand kan Meeuws opzij zetten, want dat zou slecht overkomen, enkel Meeuws zelf kan nog de eer aan zichzelf houden."





Ondertussen stijgt ook de druk vanuit de hoofdzetel van sp.a op de lokale afdeling. "De loyaliteit en solidariteit waarmee de ploeg nu Tom Meeuws steunt, is sterk. Net zoals bij het uiteenvallen van Samen heerst er een enorm samenhorigheidsgevoel." (NBA)