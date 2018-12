Politicoloog over Antwerpse onderhandelingen: “De Wever die nog meer naar rechts trekt, dat kan je als sp.a niet verkopen aan achterban” NBA

05 december 2018

18u36 0 Antwerpen De misplaatste campagne die N-VA gisteren afvuurde, laat zich stevig voelen. Tot in Antwerpen daverde het op zijn grondvesten. In de wandelgangen klinkt dat de campagne geen effect heeft op de onderhandelingen, politicoloog Dave Sinardet ziet het anders: “Dit heeft zeker wél effect op de onderhandelingen.”

Trekt de sp.a er straks de stekker uit in Antwerpen of hebben ze zonet de sleutels van de stad in handen gekregen? We hebben er voorlopig het raden naar, de Antwerpse sp.a heeft alvast één zaak geleerd van Bart De Wever: “We gaan door in alle discretie en we gaan ons niet uitspreken.” De Antwerpse delegatie verwijst ook naar haar voorzitter die zich wel uitspreekt. “De ranzige campagne bemoeilijkt nogmaals gesprekken die al niet gemakkelijk waren.” In de wandelgangen klinkt nochtans dat de onderhandelingen gewoon doorgaan en dat de campagne geen onmiddellijk effect hebben. De zaak zal wel doorgesproken worden. De Antwerpse sp.a had ook tijd om te zien hoe het federaal zou aflopen, want bij toeval stonden er vandaag geen vergaderingen op de planning.

Op de helling

Volgens politicoloog Dave Sinardet heeft het incident ongetwijfeld wél effect op de onderhandelingen en zet dit sp.a nog meer onder druk. “Een Bart De Wever die verzoenende taal spreekt en een nieuwe dynamiek predikt, kan je nog verkopen aan een achterban. Maar een De Wever die nog meer naar rechts trekt, nog straffer gaat rond migratie en er de regering voor op de helling zet? Dat kan je niet verkopen.” Dat de federale perikelen niets te maken hebben met de Antwerpse coalitievorming, vindt Sinardet onzin. “Je kan niet heel de kiescampagne zeggen dat Antwerpen effect heeft op alle bestuursniveaus en dat dan terugdraaien. Het lijkt me trouwens niet ondenkbaar dat de vergruisde campagne terug ingetrokken werd op aangeven van Antwerpen, dat ze de gesprekken hier niet op de helling wilden zetten.”