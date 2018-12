Politicoloog Dave Sinardet: “Sp.a heeft weinig binnengehaald” philippe truyts

21 december 2018

19u49 0 Antwerpen Volgens politicoloog Dave Sinardet heeft sp.a weinig grote punten binnengehaald. “Het wordt moeilijk om dit bestuursakkoord te verdedigen op hun ledencongres. Maar ze hebben wél de traditie dat de achterban veel slikt.”

Sinardet: “N-VA heeft geen zware toegevingen moeten doen. Ik zie veel continuïteit op mobiliteitsvlak. Auto’s kunnen nog steeds tot in het stadscentrum rijden. De praktijktesten komen er wel, maar laten we toch afwachten hoe die er zullen uitzien. Een bestraffing van discriminatie is er niet aan verbonden. De linkerzijde had toch meer geëist. Dit is op korte termijn – dus voor de verkiezingen in mei – een cadeau voor Groen en PVDA. Op lange termijn dienen zich kansen voor sp.a aan om zich weer als een echte bestuurspartij voor te doen. Maar je kunt er niet omheen: Bart De Wever is erin geslaagd om links uit elkaar te spelen.”