Polis: "Vernoem plein naar oprichtster Modeacademie" 11 augustus 2018

Gemeenteraadslid Axel Polis (Open Vld) wil dat de stad een straat of plein vernoemt naar Mary Prijot, de oprichtster van de modeafdeling aan de academie in Antwerpen. Hij wil dat Prijot vereeuwigd wordt in het straatbeeld. Polis: "De stad heeft zich voorgenomen om een inhaalbeweging te doen op het vlak van vrouwelijke straatnamen. Ik denk dat een straatnaam voor Mary Prijot een van de beste en meest terechte manieren is om daaraan tegemoet te komen. Antwerpen dankt zijn mode-imago mee aan Prijot. Zonder Prijot, geen modeacademie. Zonder modeacademie ook geen Antwerpse zes."





Polis heeft ook al twee suggesties waar een Prijot een straatnaam zou kunnen krijgen. Voor de monumentale toegangspoort van de Academie voor Schone Kunsten op het kruispunt van de Ambtmanstraat, Mutsaardsstraat, Minderbroedersstraat en Blindestraat ligt vandaag een plein zonder naam. Anderzijds is er het naamloze plein dat op het kruispunt van de Nationalestraat en de Drukkerijstraat waar de Modeafdeling vandaag gehuisd is.





