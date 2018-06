Polen en Senegalezen op de vuist: "Banken vlogen in het rond" 20 juni 2018

02u52 0 Antwerpen Polen en Senegalezen zijn gisterenavond slaags geraakt in zomerbar Bar Noord aan Park Spoor Noord na de voetbalwedstrijd tussen Polen en Senegal. Bij de rellen viel één lichtgewonde, die een barkruk op zijn hoofd kreeg. De politie bekijkt nu de beelden.

"Toen Polen de aansluitingstreffer maakte, begon de sfeer heel erg grimmig te worden", aldus getuigen. "Er ontstond een handgemeen en de banken vlogen in het rond." Stewards van de zomerbar konden de verschillende partijen uit elkaar trekken, maar het gevecht verplaatste zich naar buiten rondom de fonteinen in het park. "Onze stewards hebben de Poolse amokmakers binnen in de bar kunnen opsluiten, terwijl ze de Senegalezen richting de fonteinen dreven", klinkt het bij Bar Noord. "Heel erg knap van hen, want de situatie bleef escaleren. Stenen, glas en zelfs fietszadels vlogen in het rond en de politie liet op zich wachten. We hebben hier wel eens een knokpartij gehad tussen Koerden en Turken, maar rellen bij voetbalwedstrijden hebben we hier nog nooit gehad. Maar we zullen alle wedstrijden blijven uitzenden, ook die van Polen en Senegal. Hopelijk houdt de politie dan een oogje in het zeil."





Politie bekijkt beelden

Volgens de politie raakte één iemand lichtgewond bij het incident, die zou volgens getuigen een barkruk op zijn achterhoofd gekregen hebben. "Met de getuigenissen en beelden gaan we op zoek naar de amokmakers", zegt politiewoordvoerder Willem Migom. "Mogelijk kunnen we ze identificeren en komt hier nog een gerechtelijk staartje aan." (BSB)





