Pokemon-moord in september voor hof van assisen Patrick Lefelon

07 februari 2019

15u51 0 Antwerpen De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling zal op 22 februari naar het assisenhof verwijzen. Het assisenproces wordt rond half september 2019 verwacht. John V.D.B. wordt verdacht van de moord op Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg, gisteren exact twee jaar geleden. De twee waren gepassioneerd door de stripfiguur Pokemon.

John V.D.B. had op 7 februari 2017 met Shashia Moreau afgesproken in Antwerpen om Pokémons te ruilen. Het meisje verdween daarna spoorloos. V.D.B. werd een dag later aan de tand gevoeld door de politie, maar beweerde dat Moreau niet was komen opdagen. Hij werd daarin tegengesproken door beelden van de politiecamera’s uit de buurt.

Op 9 februari 2017 werd het lichaam van het meisje aangetroffen bij graafwerken in de binnentuin van zijn woning aan de Van Stralenstraat. Ze was met geweld om het leven gebracht. V.D.B. gaf daarna toe dat hij haar ontmoet had, maar kon zich het verdere verloop van die dag niet meer herinneren. Ook twee jaar na de feiten blijft hij vasthouden aan dat geheugenverlies, maar volgens de gerechtspsychiater is dat geveinsd.

John V.D.B. zit nog altijd in voorhechtenis, maar wilde de zitting van de KI donderdag niet bijwonen. “Wij hebben ons niet verzet tegen een verwijzing”, zegt zijn advocate Ilse Buyst.

Ook de familie van de vermoorde Shashia Moreau was op de zitting van de KI aanwezig.

De KI neemt eind deze maand een beslissing. Als het tot een assisenproces komt, dan zou dat half september al van start kunnen gaan. Maar daarvoor moet wel nog eerst een zaal van het nieuwe justitiepaleis omgevormd worden tot assisenzaal