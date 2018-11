Pokémon Go passé? Niet in het Middelheimpark Dieter Lizen

11 november 2018

Weet u nog, die zomer van 2016? Toen duizenden gamers onder meer de Kammenstraat, havendorp Lillo of de Antwerpse Zoo inpalmden op zoek naar pokémon? Haast verslavend was het, die digitale jacht op de monstertjes. Maar de hype heeft het — zoals het een hype betaamt — niet overleefd. De smartphone ging massaal weer de broekzak of handtas in, Pokémon Go had z’n tijd gehad. Zo leek het althans... want wie afgelopen zaterdag afzakte naar het Middelheimpark, kon daar vaststellen dat de pokémonjagers nog lang niet klaar zijn! Bijna wekelijks lopen ze er met z’n tientallen rond. Mocht u het nu voelen kriebelen, is het misschien tijd om de pokéballs even van onder het stof te halen!