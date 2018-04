Poederbrief beschouwd als dreiging met aanslag 05 april 2018

Het Antwerpse gerecht is een onderzoek gestart naar de poederbrieven die afgelopen weekend bij een vijftiental bedrijfsleiders en toplui uit de Antwerpse haven zijn terechtgekomen. Zowel de Antwerpse lokale politie als die van Beveren kreeg dit weekend meldingen van brieven met een witte substantie. Een eerste analyse was geruststellend. Het poeder was niet het gevaarlijke anthrax en het ging evenmin om cocaïne. De afzender was een fictief adres in Colombia.





De politie legde eerst de link met de drugsoorlog die woedt in het Antwerpse maar vond verder geen aanknopingspunten. De politie kijkt nu in de richting van het actiecomité Doel 2020. De federale gerechtelijke politie (FGP Antwerpen) heeft het onderzoek overgenomen. Het Antwerpse parket neemt er geen genoegen mee dat het mogelijk om een aprilgrap gaat en heeft een dossier geopend met als kwalificatie "dreiging met een aanslag met een schijnbaar gevaarlijke substantie." Het onderzoek is voorlopig gericht tegen onbekenden. (PLA)