Ploegbaas in levensgevaar na val tijdens opbouw Antwerpse ijspiste ADA

22 november 2018

16u28 0 Antwerpen Bij de opbouw van de tent van de schaatsbaan, is deze namiddag de ploegleider gevallen uit een hoogtewerker. De man viel twaalf meter naar beneden en liep daarbij verschillende breuken op.

“De 46-jarige man is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht,” vertelt Dirk Delechambre van de stad Antwerpen.

Een extern bedrijf is verantwoordelijk voor de opbouw van de tent. De werken liggen momenteel stil.