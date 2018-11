Ploegbaas (46) in levensgevaar na val tijdens opbouw Antwerpse ijspiste ADA / BSB

22 november 2018

Antwerpen Een 46-jarige arbeider is twaalf meter naar beneden gevallen bij de opbouw van de schaatspiste op de Groenplaats in Antwerpen. De man vecht voor zijn leven in het ziekenhuis.

Bij de opbouw van Winter in Antwerpen op de Groenplaats is donderdagnamiddag een ernstig ongeval gebeurd. De 46-jarige ploegbaas van de firma die de tent boven de schaatspiste opstelt, is twaalf meter naar beneden gevallen van een hoogtewerker. “De man is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht”, weet Dirk Delechambre van de stad Antwerpen. “Hoe het arbeidsongeval zich heeft kunnen voordoen, wordt onderzocht.” De werken aan de ijsbaan zijn na het ongeval stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wanneer die terug van start kunnen gaan.

Het slachtoffer werkte voor het Nederlandse bedrijf BHV Expogroep, dat ook een filiaal in Herentals heeft. BHV is onder andere gespecialiseerd in de opbouw van tenten voor grote evenementen. Donderdagavond bevestigde het bedrijf dat het om een werknemer van hen ging, maar het kon verder nog niets kwijt over het incident.