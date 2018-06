Plein Publiek verhuist naar Nieuw Zuid 16 juni 2018

02u52 0 Antwerpen Begin september opent het in april gesloten Plein Publiek opnieuw de deuren op een nieuwe locatie. De serre verhuist naar Nieuw-Zuid, achter het Antwerpse gerechtsgebouw en moet een toonbeeld worden van recycle-economie.

Rond het 900 vierkante meter grote middenplein met de serre zullen witte zeecontainers worden geplaatst. Samen vormen die het grootste 360-gradenprojectiescherm in België. Daarop zullen studenten van de Academie voor Schone Kunsten een panoramisch landschap projecteren. De tweede verdieping dient als trendy bar met uitzicht op de Schelde.





Je zal er ook kunnen eten bij de winnaars van Grillmasters, Nick en Kevin, die koken met open vuur. Niet enkel vleesgerechten, maar ook lokaal gekweekte groenten. Die laatste wil Urban Crops op het terrein zelf verbouwen: 120.000 plantjes geteeld met pesticide-vermijdende ledtechnologie. Water wordt er ook gezuiverd en hergebruikt. Je zal er bijvoorbeeld ook gerecycleerde jeans van HNST kunnen kopen.





Plein Publiek moet deel gaan uitmaken van het hele ecologische project Circulair Zuid dat in september start. Bij de realisatie van Circulair Zuid slaat de stad handen in elkaar met verschillende gespecialiseerde bedrijven en organisaties als EnergyVille/VITO, Ecopower, Digipolis, Imec, Circuit (de nieuwste spin-off van De Kringwinkel Antwerpen) en Congé, de groep achter hyperpopulaire trekpleister Plein Publiek en Mercado.





In de bekende serre kan je net als voordien niet alleen terecht voor een diner of een avondje uit met dj's, live optredens. In de white space en expositieruimte krijgen ook tentoonstellingen en veilingen, in samenwerking met Plus One Gallery en Gallery Sofie Van de Velde een plaats. Het hele project moet opengaan op 1 september. (DILA)