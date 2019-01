Plein Publiek opent tweede serre in Brussel Dieter Lizen

04 januari 2019

Plein Publiek, een hippe Antwerpse uitgaansplek met restaurant in een serre, gaat nog dit jaar een tweede vestiging openen in Brussel. Congé, de horeca- en eventonderneming achter Plein Publiek, Mercado en Meatpack kondigde het nieuws al aan op Facebook maar wilde verder nog geen details lossen. Ook dj en party organisator Yves Massignani is bij de organisatie betrokken. “Samen met de oprichters van Plein Publiek, Mercado en MEATPACK waag ik mij in 2019 aan een Brussels avontuur”, aldus Massignani. “Een serre in één van de meest iconische gebouwen van de hoofdstad waar eten, drinken, dansen en cultuur zullen samenkomen. De rest van de plannen zullen we binnenkort ontvouwen via onze Facebookpagina”. De Antwerpse Plein Publiek host feesten en optredens net als kunsttentoonstellingen. Het heeft een grillrestaurant en gaat er prat op zoveel mogelijk op een circulaire manier te werken. Zo wordt onder meer het afvalwater er gerecycleerd en kan je er ook gerecycleerde kledij en zonnebrillen kopen.