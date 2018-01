Plein Publiek mag langer blijven 02u33 0

Eigenlijk was de uitgaansplek Plein Publiek al gesloten sinds 7 januari, maar gisteren is bevestigd dat de serre nog tot eind februari en mogelijk zelfs nog een maand langer mag open blijven in de Fierensblokken. De sanering van de binnenplaats van de sociale woonblokken laat nog even op zich wachten, dus mogen de feestjes langer doorgaan. "We gaan heel spoedig een nieuw programma online zetten", zegt Thomas Wijnen, een van de initiatiefnemers. "De expositie Ecce Homo met werk van Rinus Van de Velde blijft in elk geval nog een tijd te zien en we zullen ook al onze reguliere dj's opnieuw aan bod laten komen. Afgelopen weekend stonden er heel veel mensen voor de deur op zoek naar een leuke plek op het Zuid om uit te gaan." Later dit jaar trekt Plein Publiek naar een gloednieuwe locatie. (DILA)