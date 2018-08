Plein Publiek heropent op 31 augustus 23 augustus 2018

Het in april gesloten feestconcept Plein Publiek opent op 31 augustus met een 'Grand Opening' op haar nieuwe locatie. De kenmerkende serre is verhuisd naar Nieuw Zuid, achter het Antwerpse gerechtsgebouw en moet een toonbeeld worden van circulaire economie.





Rond het 900 vierkante meter grote middenplein zijn witte zeecontainers geplaatst. Samen vormen ze het grootste 360-gradenprojectiescherm in België. De tweede verdieping dient als trendy bar met uitzicht op de Schelde.





Bezoekers zullen er ook kunnen eten bij de winnaars van Grillmasters, Nick en Kevin, die koken met open vuur. Niet enkel vleesgerechten, maar ook lokaal gekweekte groenten. Op de locatie worden ook 120.000 plantjes geteeld met pesticide-vermijdende ledtechnologie. Water wordt er gezuiverd en hergebruikt. En je kan er bijvoorbeeld ook gerecycleerde jeans kunnen kopen. (BJS)