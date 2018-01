Plein Publiek doet al feestend het licht uit 02u48 0 Foto Klaas De Scheirder Het personeel van Plein Publiek op hun afscheidsfeest gisteravond. Antwerpen Het einde van Plein Publiek is nabij. Het populaire uitgaansconcept in de Fierensblokken houdt nog één finale feestweek voor ze moet verhuizen. Waar de serre uiteindelijk zal neerstrijken, is nog niet geweten.

De populariteit van Plein Publiek overtrof alle verwachtingen en niet het minst die van de organisatoren. Uit het niets schoot de gekende serre twee jaar geleden naar 'the place to be' in de stad. "We hadden het eigenlijk niet verwacht. Maar het is duidelijk dat er een groot draagvlak is in Antwerpen voor een concept zoals dit; uitgaan, restaurant en kunst en cultuur. We willen daarom ook niet sluiten. We zijn met verschillende nieuwe locaties in onderhandeling voor de voortzetting van Plein Publiek", vertelt één van de initiatiefnemers, Thomas Wijnen. En dat nieuwe Plein Publiek moet dan wel een echte 2.0 versie worden, ze willen nog meer inzetten op beleving. "We willen alles naar een hoger niveau tillen, ook het restaurant en de beleving. Maar we willen ook vooral inzetten op duurzaamheid. Niet gemakkelijk om een feestlocatie en restaurant echt duurzaam te maken en aan te sluiten op circulaire economie. Maar dat is wel wat we willen bereiken op de nieuwe locatie. Het zal overigens nog wel een paar maanden duren vooraleer we opnieuw van start kunnen gaan."





Deze week komen er dan nog de resident dj's langs en gisteren nam het personeel alvast afscheid met een bijzonder personeelsfeest. Zondag sluit de serre zijn deuren. De tentoonstelling van Rinus Van de Velde voor de tentoonstelling Ecce Homo blijft nog wel toegankelijk. De aannemer zal daarna beginnen met de sanering van het middenplein. De werken in de oude sociale blokken, bijgenaamd de Fierensblokken, zijn deels al gestart. Er worden 125 betaalbare huurwoningen gecreëerd. (NBA)