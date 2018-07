Plechtigheden naar aanleiding van nationale feestdag 18 juli 2018

Zaterdag viert het land de nationale feestdag. Ook in Antwerpen staan er 21 juli enkele plechtigheden op het programma. Aan het monument voor de gesneuvelden in het stadspark zal een een bloemenhuldiging plaatsvinden. Daar worden alle offers herdacht van alle strijders tijdens Wereldoorlogen I en II. Aansluitend worden er bloemen neergelegd aan het standbeeld van Koning Leopold I op de Leopoldplaats.





De herdenkingsplechtigheid start om 9.30 uur. Om 12 uur wordt in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal het traditionele Te-Deum gezongen. (ADA)