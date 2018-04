Plastic Attack bindt strijd aan met supermarktverpakkingen 07 april 2018

In de Antwerpse Albert Heijn aan de Karel Ooomsstraat gaat er op 19 april om 18.15 uur een Plastic Attack-actie door, dat is een vreedzaam protest tegen nodeloze, overvloedige verpakkingen. De winkels zijn in België verplicht om lege verpakkingen die mensen binnen brengen, terug te nemen en daar zullen de actievoerders gebruik van maken. Romy Van Hoeck, die ook de ecologische foodtruck Ecotariër runt, organiseert de actie. "We lieten ons inspireren door een groep Britten die deze actie eerder al voerden. We gaan allemaal tezamen winkelen, betalen en laten alle nodeloze verpakkingen achter in een winkelkar aan de kassa", zegt Romy. "We nemen onze boodschappen mee naar huis in zelf meegebrachte herbruikbare tassen. Zo willen we een vriendelijk maar krachtig signaal geven dat komkommers niet per stuk in plastic verpakt moeten worden en dat koekjes niet allemaal apart verpakt in een nog grotere verpakking moeten zitten. Klanten verwachten meer ecologische inspanningen van de modale supermarkt. We kozen voor Albert Heijn omdat we daar bij de Ecotariër veel klachten over kregen, maar ook andere grote supermarkten zijn in hetzelfde bedje ziek. willen dat het een rustige, positieve actie wordt en zullen ook Albert Heijn op de hoogte stellen". Ook in steden als Lier, Brussel, Leuven en Gent zijn er op verschillende data Plastic Attacks gepland. (DILA)