Plantin en Moretuslei wordt fietsvriendelijker VLAANDEREN EN STAD INVESTEREN 8,5 MILJOEN IN HERAANLEG DAVID ACKE

13 maart 2018

02u37 0 Antwerpen De Plantin en Moretuslei wordt in de loop van 2019 heraangelegd. De belangrijke invalsweg naar het centrum is niet meer voorzien op de vele fietsers die er dagelijks passeren. Er komen nieuwe en bredere voet- en fietspaden en een groene middenberm. Daarnaast verdwijnen de zogeheten bypassen waardoor de fietsveiligheid verhoogd wordt.

De Plantin en Moretuslei krijgt een grondige make-over. En dat was nodig. De fietspaden zijn sterk verouderd en niet uitgerust voor het aantal fietsers dat vandaag via deze weg de stad in en uit fietst. De Plantin en Moretuslei is voor fietsers een belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad. Ze is de snelste verbinding tussen het Ring- en Singelfietspad en het historische centrum van de stad.





Tot 2 meter breed

Over het volledige traject en aan beide zijden worden zowel de fiets- als de voetpaden minimaal 1.80 meter breed. Van aan de Provinciestraat tot aan het Ringfietspad kan het fietspad twee meter breed worden. Tussen het fietspad en de rijweg zorgt een strook van een halve meter voor een veiligheidszone tussen de fietsers en het autoverkeer. Een deel van de afslagen voor het autoverkeer net voor de verkeerslichten, de zogenaamde bypassen, verdwijnen. Auto's kunnen nog afslaan maar enkel samen met het doorgaande verkeer. Verder worden de oversteeklengtes voor fietsers op de kruispunten ingekort. Ook het kruispunt van de Singel met de Plantin en Moretuslei, in de top 5 van de gevaarlijkste kruispunten van Vlaanderen, wordt mee aangepakt en veiliger ingericht voor alle gebruikers.





Beter zichtbaar

"Concreet zullen fietsers richting Deurne aan de opritten van de Ring over een verkeersplateau en veel dichter naar de straat rijden. Zo zijn ze beter zichtbaar voor de automobilisten en moeten de auto's door de verhoging vertragen. De fietsers kunnen op dezelfde hoogte blijven doorfietsen. Aan de noordzijde van het kruispunt gaan er twee bypassen uit, die richting Noordersingel en komende van de Noordersingel richting stad. Ook de bypass om rechts de Luitenant Lippenslaan op te rijden aan de afrit Borgerhout van de Ring verdwijnt", verduidelijkt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis.





50 km/u

Ook na de herinrichting beschikt het verkeer over twee rijstroken in elke richting en blijft de toegelaten snelheid 50 km/uur. De bushaltes op de Plantin en Moretuslei blijven grotendeels op dezelfde plaats als vandaag.





Nu het concept en het eerste plan zijn goedgekeurd, kan het studiebureau dit ontwerp verder uitwerken. Zowel de bedrijven als de bewoners en gebruikers van de straat worden nog uitgenodigd op een infomoment. Daar kunnen ze de plannen in detail bekijken en bespreken. Het Agentschap Wegen en Vkeer en de stad gaan nu verder met de technische uitwerking en willen in de loop van 2019 starten met de werken. De uitvoering is sterk afhankelijk van de andere wegenwerken in de stad en zal fase per fase bekeken worden. De volledige heraanleg kost ongeveer 8,5 miljoen euro, waarvan Vlaanderen 6,5 miljoen euro voor zijn rekening neemt.