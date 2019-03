Plann3r helpt singles om razendsnel (tweede) date te plannen David Acke

20 maart 2019

20u12 0 Antwerpen De Antwerpse startup Plann3r begeeft in de datingwereld. De samenwerking met Dare To Date zorgt ervoor dat singles na een succesvolle speeddate meteen een vervolgdate kunnen regelen. No time to waste. “Net zoals salesmensen of rekruteerders snel en efficiënt meetings kunnen inplannen met onze tool, willen we ook voor datende singles een drempel wegnemen”, verduidelijkt Plann3r-oprichter Nicholas D’hondt.

Datingapps zijn big business in dit digitale tijdperk maar ook speeddatingsessies worden steeds vaker georganiseerd. Dare To Date kiest resoluut voor offline dating en zorgde al voor 25.000 matches tijdens de honderden sessies die ze organiseerden in heel Vlaanderen. Maar er is een probleem. Het vastleggen van die tweede date blijkt geen sinecure te zijn in tijden van overvolle agenda’s en onregelmatige werkuren. Daarom springt Plann3r nu mee op de kar op dat probleem op le lossen en de liefde een duwtje in de rug te geven.

“Met de integratie van Plann3r vraag je in drie kliks een date aan met je match en leg je die ook meteen vast”, legt Nicholas D’hondt uit. “We werken samen met drie partners: Kinepolis, Bowling Stones en Bavet. Je kan dus kiezen voor een avondje cinema, een partijtje bowlen of een etentje.” Vanaf de eerstvolgende speeddate die Dare To Date organiseert, kunnen singles automatisch een tweede date inplannen. “Geen excuus meer om die match made in heaven uit je handen te laten glippen,” vult Heleen Van Oost, oprichtster Dare To Date, aan.

Gratis Duvel

Maar hoe werkt het dan precies? Na een datesessie van Dare To Date krijgen de daters te horen of ze een match hebben. Via een mail kan je dan aanklikken wat je graag als tweede date zou willen doen en kan er een datum worden vastgelegd. Wie kiest voor een pasta bij Bavet krijgt er twee gratis Duvels, kies je voor een avondje bowlen, dan kan je genieten van gratis nacho’s. Kinepolis heeft momenteel nog niets te geef. “Je hoeft bovendien niets te downloaden. Dat wilde we vermijden omdat dat een extra belemmerende stap kan zijn. We willen het de liefde zo eenvoudig mogelijk maken.”

Momenteel hebben Plann3r en Dare Ta Date dus drie partners. “Maar niets sluit uit dat dat er in de toekomst meer kunnen zijn,” zegt Nicolas. “We hebben deze selectie gemaakt op basis van een vragenlijst die we voorlegden aan de deelnemers van de speeddatesessies. We vroegen hen wat ze graag zouden doen als tweede date en op basis van die resultaten hebben onze drie partners gezocht.”

Plann3r werkte al samen met Teamleader en met Thalento, vertelt Nicholas. “De integratie met Teamleader zorgt er niet alleen voor dat meetings automatisch worden ingepland. Als een salesgesprek tot een deal leidt, dan wordt ook de verkoopfase automatisch aangepast. Bij Thalento merkten ze dan weer dat kandidaten afhaken omdat sollicitatieprocedures te lang duren. Dat kunnen bedrijven zich midden in de war for talent die volop woedt echt niet permitteren. Onze planningtools helpen rekruteerders om veel sneller de geschikte kandidaat te vinden.”