Plaatsverbod voor vandaal Joodse wijk 13 februari 2018

Burgemeester Bart De Wever heeft een plaatsverbod opgelegd aan de jonge vandaal (24) die al even de Joodse gemeenschap lastig valt. Er is een onderzoek lopende naar de man en hij zal zich voor verschillende feiten moeten verantwoorden voor de rechtbank. Hij tekende onder andere kruisen op de synagoge en mepte ook de hoed af van een Joodse man. Hij loopt ondertussen wel op vrije voeten rond, tot grote frustratie van de Joodse gemeenschap in Antwerpen die vreest dat het gedrag kan escaleren naar meer en gevaarlijker. De erkende vluchteling mag zich niet langer in de Joodse wijk vertonen, dat besliste de burgemeester. (NBA)