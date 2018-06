Pius X krijgt Rode Duivels op bezoek 05 juni 2018

Goed nieuws voor de leerlingen van de basisschool van Pius X. Zij krijgen vrijdag enkele Rode Duivels en Ketnetwrappers op bezoek. Wie dat zullen zijn, is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat Pius X een duivelse school is, want enkel en alleen met een filmpje ten voordele van Pleegzorg Vlaanderen konden ze de aandacht trekken van de voetbaltoppers. Vrijdag zullen er waarschijnlijk enkele balletjes getrapt worden op de speelplaats. (NBA)