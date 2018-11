Pillen toedienen kan nu ook in virtual reality Studenten verpleegkunde oefenen in virtueel ziekenhuis Dieter Lizen

22 november 2018

22 november 2018 Antwerpen De Karel de Grote Hogeschool gaat haar studenten verpleegkunde via virtual reality leren om in een ziekenhuissituatie medicatie op te halen, te bereiden en toe te dienen. Zo kunnen de leerlingen oefenen nog voor ze aan hun stage beginnen.

In het 'skillslab’, een nagebouwd ziekenhuis op campus Zuid zet studente Verpleegkunde Cindy Lau haar vr-bril op. Ze komt meteen in een virtueel ziekenhuis terecht waar ze de juiste medicatie moeten toedienen aan de juiste patiënten. De docenten kiezen zelf het scenario en stellen in welke patiënt de studenten voor zich krijgen: een kind, een zwangere vrouw, een bejaard dametje of een volwassen man.

Ook tussen de medicijnen en toedieningswijzes is er heel wat keuze. “Voor al die patiënten en medicijnen zijn er telkens procedures of protocollen vastgelegd die de studenten nauwgezet moeten volgen. Dankzij deze vr-toepassing kunnen ze die op een veilige manier inoefenen”, vertelt maker en bedenker Ivan De Boi. “Zo moeten ze bijvoorbeeld de regels voor handhygiëne correct toepassen, identificatie checken, in- en uitloggen… Nadien krijgen ze een rapport met een evaluatie, waar dan opstaat welke procedures ze wel of niet goed gevolgd hebben.”

Medicatiekasten

Om medicatiefouten te vermijden maken ziekenhuizen zoals het UZA al meer dan 10 jaar gebruik van elektronische voorschriften en een medicatiekast die enkel op basis van het voorschrift dat in de computer zit een bepaald geneesmiddel aflevert. Door het digitale voorschrift zijn fouten door een onleesbaar doktersgeschrift uitgesloten. Zo’n medicijnkast is echter erg duur en de school heeft die niet in huis. Via ImmersiMed, ontwikkeld door de studenten en docenten Multimedia Technology, een andere KdG-opleiding, kunnen studenten nu toch oefenen met de kast.

“We willen studenten voornamelijk kennis laten maken met de beveiligde kasten, vooral in functie van de patiëntveiligheid. Ten tweede leren ze kennis maken met anatomie. Niet enkel op een vlak scherm maar ze kunnen ook echt in het menselijk lichaam stappen. Ze zullen in virtual reality een operatie kunnen meemaken en alle organen van dichtbij kunnen zien”, zegt docent verpleegkunde Rik Depauw.

App in de maak

“De voorstelling van een ziekenhuis is erg levensecht”, zegt studente verpleegkunde Cindy Lau. Ik heb net geprobeerd een inspuiting voor te bereiden. Dat ging vlot, maar ik heb toch direct ook dingen bijgeleerd. Bijvoorbeeld dat ik me moet uitloggen op de medicatiekast. Als je dat niet doet, moet je de procedure opnieuw beginnen. Op die manier denk ik dat je wel snel bijleert.”

De toepassing zal in de toekomst nog uitgebreid worden. “We willen meer en betere interactie mogelijk maken met de patiënten in de vr-toepassing, bijvoorbeeld een kind dat begint te wenen en getroost moet worden of iemand die allergisch reageert op een medicijn”, zegt Ivan de Boi. “Bovendien willen we een chatbot introduceren waardoor de patiënten automatisch antwoorden op de vragen van de verpleegkunde-studenten in de vr-wereld”. Ook een app waarmee studenten met een simpel kartonnen vr-brilletje thuis kunnen oefenen zit in de pijplijn.