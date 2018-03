Pilaren viaduct A12 krijgen nieuw kleedje 14 maart 2018

Het PillaAr 12 festival wordt een éénmalig volksfestival onder het viaduct van de A12 in Wilrijk op 29 en 30 juni. Graffiti-kenner en jeugdwerker Arno Arnouts gaat samen met het district Wilrijk en jeugdhuis Vizit op zoek naar meer dan 100 streetart artiesten om de 86 zuilen van het viaduct in een nieuw kleedje te steken. "Elk zuil heeft twee kanten, dus in principe is er plaats voor zeker 150 artiesten. Nu al zijn er 130 mensen die ons gemaild hebben via graffitipillaar@gmail.com om in te schrijven, ook mensen uit Noord-Frankrijk en Breda doen al mee", zegt Arno. "We voorzien 1.500 spuitbussen en latex-verf. Er is maar één restrictie en dat zijn de kleuren, er wordt bijna uitsluitend gewerkt met wit, grijs, rood en zwart. Zo willen we de herkenbaarheid vergroten." Er is nog plaats voor een twintigtal street art artiesten. (DILA)