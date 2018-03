Pieter Paul Rubens komt terug thuis 29 maart 2018

De stad Antwerpen viert op 21 april de feestelijke terugkeer van het Zelfportret van Peter Paul Rubens. Het gerestaureerde schilderij is dan na meer dan een jaar terug thuis in 'zijn' Rubenshuis. Het feest begint op de Meir en Wapper, waar de steltenlopers van Animare de bezoekers begroeten en meenemen naar het Rubenshuis. De poëtische, subtiele lichtinstallaties van El Circo d' Ell Fuego, een operazangeres en een vuurspuwer toveren het museum om tot een sprookjesachtige plek. In het huis zelf ontdekt het publiek het gerestaureerde Zelfportret van Rubens. Hoe de restauratoren te werk zijn gegaan, komt aan bod tijdens de lezingen van directeur Ben van Beneden. (ADA)