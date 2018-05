Pidpa en Water-link bundelen de krachten 19 mei 2018

Pidpa en Water-link bundelen de krachten. Dat zijn beide bedrijven overeengekomen. Ze sloten een samenwerkingsverbond af voor vijftig jaar. Beide bedrijven gaan de komende jaren samen 42 miljoen euro investeren om hun transportinfrastructuur voor drinkwater te versterken. Dit zal gebeuren in verschillende projecten die moeten afgerond zijn tegen 2020.





De samenwerking bestaat uit 2 segmenten. In de eerste plaats zullen Pidpa en Water-link gezamenlijke investeringen uitvoeren in de transportinfrastructuur van beide bedrijven. Er wordt een nieuwe drinkwaterleiding met diameter 900 aangelegd tussen de Noorder- en Zuiderproductie van Water-link. Een tweede luik van de overeenkomst behelst een aantal gemeenten die vandaag nog door beide bedrijven van drinkwater worden voorzien. Pidpa neemt de activiteit van Water-link-activiteiten over in de gemeenten Kontich, Boechout en Kapellen. (ADA)