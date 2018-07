Philip Heylen strijdt ook in Singapore tegen afvalprobleem 12 juli 2018

02u27 0 Antwerpen Een milieuvriendelijke en economisch waardevolle afvalverwerking moet hoger op de internationale agenda. Dat is de boodschap die Philip Heylen (CD&V), oud-schepen en ISVAG-voorzitter, dinsdag in Singapore gaf op een top van wereldsteden waar ook Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) aan deelneemt.

Philip Heylen lanceerde in Singapore op een lunch met 400 aanwezigen het IMM, het 'Initiative for Mayors and Municipalities' (Initiatief voor burgemeesters en gemeenten).





Illegale storten

Bedoeling is om te komen tot maatwerk voor een duurzaam afvalbeleid. De eerste lidkaarten van IMM zijn uitgereikt aan Bart De Wever en zijn Rotterdamse ambtsgenoot Ahmed Aboutaleb.





Cousteau

"Er zijn twee grote uitdagingen", zegt Heylen. "Het probleem van plastic afval in de zeeën en de illegale grote stortplaatsen. De vijftig grootste daarvan leiden jaarlijks tot 60.000 doden. Vreselijk, terwijl de technologie bestaat om dat op te lossen. We recycleren in ons land 72 procent van het afval en zetten 27 procent om in energie. Slechts 1 procent wordt nog gestort. Het bittere is dat in landen waar veel wordt gestort er amper wordt gerecycleerd."





Heylen werd op het podium geflankeerd door Pierre-Yves Cousteau, zoon van de beroemde marinewetenschapper Jacques. (PHT)