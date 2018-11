Philip Heylen: “Afrekening met CD&V? Nee, dit is nu eenmaal politiek” NBA/PhT

21 november 2018

18u06 0 Antwerpen Oudgedienden Philip Heylen en Leona Detiège kijken eerder onthecht naar de ontwikkelingen. Beiden zijn niet verrast door de gang van zaken in de stad.

Oud-schepen van CUltuur Philip Heylen kijkt onthecht en met begrip naar de onderhandelingen. “Is dit een afrekening met CD&V? Ik heb dat gevoel écht niet,” zegt Heylen over het feit dat CD&V naar de oppositie verwezen wordt. “Dit is nu eenmaal de politiek. Zo wordt dat gespeeld. Ik hoop voor onze stad dat er een goed bestuursakkoord uit de bus komt. Zo niet, dan mag je me nog eens bellen. Ik blijf de collega’s van sp.a dankbaar dat ze de handtekeningen leverden die wij nodig hadden om in het college te komen.”

Compromissen

Leona Detiège was tot 2003 burgemeester voor de socialisten, toen de VISA-crisis een abrupt einde maakte aan haar mandaat. Zelf ziet ze geen groot obstakel om met N-VA in zee te gaan. “Het hangt natuurlijk van het akkoord af maar je mag die deur niet gewoon onmiddellijk toegooien. Het zullen echt geen gemakkelijke besprekingen worden en er zal gezocht moeten worden naar compromissen maar in enkele districten hebben N-VA en sp.a goed samengewerkt dus ook in de stad kan het. Als de kiezer voor een uitgesproken linkse of uitgesproken rechtse coalitie had gekozen, had het makkelijker geweest. Maar dat is nu niet het geval”, zegt Detiège. De oud-burgemeester zegt ook dat ze zelf een schepen had van VU-signatuur. “Hugo Schiltz van de voormalige Volksunie was wat mij betreft een heel goede schepen van Financiën. Ik heb dan ook nog in de gemeenteraad gezeten met Bart De Wever en Luk Lemmens en naar mijn mening zijn dat mensen waar je wel mee kan onderhandelen en vergaderen.”