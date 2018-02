Peuters op ontdekkingstocht in MAS 14 februari 2018

02u43 0 Antwerpen Het Museum Aan de Stroom (MAS) heeft gisteren enkele erg jonge bezoekers ontvangen. Samen met hun ouders en onder begeleiding van een speelse gids, kregen een tiental peuters een rondleiding in het museum.

De Krokuskriebels, georganiseerd door de Gezinsbond, zijn al aan de negende editie toe, omdat er een grote vraag is naar activiteiten voor peuters tot vijf jaar. Ze krijgen geen op maat gemaakte expo te zien maar wel een volwassen tentoonstelling die met enkele kindvriendelijke ingrepen perfect toegankelijk is en waar de zintuigen centraal staan.





"Op die manier maken we twee doelgroepen tevreden. De kinderen worden op een speelse manier geprikkeld terwijl de ouders rustig de tentoonstelling kunnen bezoeken", vertelt directeur van het MAS Marieke Van Bommel.





Ook voor ouders

En dat lijkt wel aan te slaan want in een mum van tijd was de rondleiding volzet. Wim D'Hulster, papa van Seppe (2,5) en Lena (4) kwam speciaal uit Lier. "Het is erg fijn om je kinderen eens bezig te zien met andere kinderen. Je bent toch wel een beetje trots als je merkt dat ze goed meedoen," vertelt Wim. "Op deze manier komen wij ook nog eens in een museum, wat met jonge kinderen niet altijd evident is. Het is jammer dat het aanbod zo beperkt is, want ik hoor in mijn vriendenkring dat er veel vraag naar is."





En dat beseft schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens erg goed: "Dit initiatief zullen we zeker nog uitbreiden. Het doel is om dat tegen volgend jaar permanent aan te kunnen bieden. Zeker wat de vakanties betreft." Ook in het Red Star Linemuseum kunnen peuters terecht voor de Krokuskriebels. (ADA)