Petitie wil altaarstukken in kathedraal houden Dieter Lizen

03 februari 2019

19u54 0

Een aantal vrienden van de kathedraal heeft een petitie opgestart om de altaarstukken die momenteel worden getoond in de expositie Reunie in de kathedraal te houden. Sinds de sluiting van het KMSKA zijn 10 altaarstukken tijdelijk in bruikleen gegeven aan de kathedraal. Eeuwenlang telde de kathedraal meer dan 50 altaren. Tijdens de Franse revolutie werden heel wat mooie stukken van onder meer Rubens en Quinten Matsys geroofd en naar Parijs gevoerd. Na de Slag van Waterloo in 1815 kwamen sommige van de gestolen werken terug naar de kathedraal. Andere schilderijen zijn voorgoed in buitenlandse collecties opgenomen en een aantal werken kwam decennia later en via veel omwegen in de collectie van het KMSKA terecht. Net die werken wil de petitie nu in de kathedraal houden, desnoods via een permanente bruikleen. Het kan sowieso nog even duren eer de werken terug zouden kern naar het KMSKA, het museum wordt immers tot minstens 2021 grondig verbouwd.