Petitie voor meer groen op Operaplein ACTEUR VERWIJT STAD GEBREK AAN CREATIVITEIT DAVID ACKE

28 juli 2018

02u45 0 Antwerpen Antwerps acteur Paul Maes is een petitie gestart voor meer groen op het vernieuwde Operaplein. Hij verwijt de stad een gebrek aan creativiteit als het op pleinen aankomt en hoopt dat een petitie voor de nodige aanpassing kan zorgen. Buren Koenraad en Ria roepen dan weer op tot geduld.

Het vernieuwde Operaplein blijft voor beroering zorgen. Acteur Paul Maes, die bekend werd als Franky in de Familie Backeljau, is een petitie gestart voor meer groen op het plein. Maes woont vlakbij het plein en is teleurgesteld over het resultaat. "Je ziet die enorme bouwput evolueren tot iets waarvan je heel veel verwacht. Maar als je het resultaat dan ziet, ben je enorm ontgoocheld. In plaats van een gezellig plein kijk je uit op een grote steenvlakte. Een gemiste kans", vindt Maes. Toch verschiet de acteur er niet van. Hij vindt dat de stad Antwerpen niet echt creatief is als het aankomt op pleinen. "Antwerpen en pleinen gaan gewoon niet samen. Kijk naar de Groenplaats, het Astridplein en het Sint-Jansplein. Vrolijk word je daar niet van. Ik noem dat een gebrek aan creativiteit." Nochtans waren de plannen veelbelovend met zo'n 51 bomen en een groene oase. "Maar daar vind je niets van terug. Die zeven magnolia bomen veranderen helemaal niets aan de zaak. Om nog maar te zwijgen van die verlichtingspalen. Een vriend omschrijf die als restanten van bomen die overblijven na een brand."





Architect

De stad weerlegde de kritiek eerder al door te zeggen dat de Spaanse architect Manuel De Solà-Morales nooit de intentie had om er een groen plein van te maken. Door de ondergrondse parking, de tramlijnen en het autoverkeer, zou dat niet mogelijk zijn. Maar in die uitleg kan Maes zich niet vinden. "Enkele bloembakken, een grasperk of een fontein zouden het plein al meteen veel aangenamer maken."





1.000 handtekeningen

De petitie doet het ondertussen goed. Een duizendtal mensen tekenden sinds gisteren de petitie. En dat is veel meer dan Paul had gehoopt. "Sinds donderdagavond staat de petitie online. Mijn eerste doel was duizend handtekeningen verzamelen. Maar dat aantal heb ik al bereikt. Drieduizend is nu het volgende streefdoel en daarmee trek ik dan naar de stad. Al heel wat mensen hebben ondertussen ook al een klachtenmail verzonden. Hopelijk haalt het iets uit."





Een andere stem hoor je bij Koenraad Béroudiaux en zijn vriendin Ria Pelser. Koenraad woont op het Operaplein en is de blij dat werken achter de rug zijn. Om dat te vieren, ging hij er gisteren samen met Ria picknicken. "We hebben de officiële opening gemist omdat we in Budapest zaten. Daarom hebben we het plein op deze manier maar ingewijd", lacht de man. Het gebrek aan groen stoort hem niet. "Ach, geef het wat tijd. Wacht tot die zeven bomen volgroeid zijn en hoe ze gedijen. Achteraf kunnen er misschien nog altijd extra bomen bijkomen." Koenraad en Ria kregen zoveel positieve reacties dat ze 27 juli prompt uitriepen tot Antwerpse Picknickdag. "Volgend jaar doen we dat gewoon opnieuw. Liefst met zoveel mogelijk volk. Het plein heeft genoeg gekost, we kunnen er dan maar beter veel gebruik van maken."