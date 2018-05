Petitie pro hervatting werken op Gedempte Zuiderdokken al 1.100 keer ondertekend 01 juni 2018

02u42 0 Antwerpen Actiecomité Pro Park Dok Zuid is een petitie gestart om de werken aan de ondergrondse parking op de Gedempte Zuiderdokken zo snel mogelijk te hervatten. De petitie loopt zowel online als op papier. Zo'n 1.100 mensen tekenden al online.

Enkele buurtbewoners hebben zich verenigd onder Actiecomité Pro Park Dok Zuid en zijn een petitie gestart om de werken aan de Gedempte Zuiderdokken zo snel mogelijk te laten hervatten. Het comité is pro parking Dok Zuid als totaalconcept. Dus voor de twee parkings en het nieuwe park dat er komt. De petitie loopt zowel online als op papier. Gisterenavond tekenden al 1.100 mensen de petitie online.





Dialoog

Initiatiefnemer Christophe Wuyts, die bij Open Vld actief is maar dit naar eigen zeggen als buurtbewoner doet, wil op die manier de stille meerderheid een stem geven. "De werken zijn nu aangevat, die moeten zo snel mogelijk worden voortgezet. We hopen dat onze petitie daartoe kan aanzetten en dat de klagers zullen beseffen dat dit niet alleen over hen gaat maar de hele buurt aanbelangt."





De leden van de actiegroep willen met de mensen die klacht indienden in dialoog te gaan en samen een compromis vinden, zonder dat er juridische stappen genomen moeten worden.





Ludo Maes van restaurant Smooth and Tasty steunt de petitie volledig. "Wij zitten momenteel letterlijk op een eiland. Als die werken dan nog eens anderhalf jaar stilliggen dan zien we de toekomst somber in. Hopelijk komt er snel een oplossing." Maes begrijpt niet dat iemand tegen het project kan zijn. "Natuurlijk ben ik voorstander van die parking en dat park. Ik begrijp niet wie daar iets tegen kan hebben," klinkt het. Volgens hem gaat de klacht van de twee buren in de Verviersstraat om een slaapkamer die uitgeeft op de kant waar de uitrit van de parking zou komen. "Ik begrijp dat die mensen dat niet fijn vinden. Maar wat ik niet begrijp is dat je een klacht indient nadat de werken al gestart zijn," aldus Maes. Volgens hem zijn er meerdere infomomenten geweest. "Ik ben naar vier infosessies geweest. Iedereen was daar op uitgenodigd." Of er ook naar de opmerkingen van de mensen geluisterd werd? "Tja, je kan nooit voor iedereen goed doen hè. Als morgen die parking er ligt, zal niemand nog klagen. Maar je kan geen omelet bakken zonder een ei te breken." (ADA)