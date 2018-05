Peter Mertens lokt kiezers vanuit eigen keuken 11 mei 2018

PVDA-voorzitter Peter Mertens is zijn eigen Youtube-kanaal gestart. Daar zal hij elke dinsdag een uitzending van de 'Keukenrevoluties' op posten. Deze worden opgenomen aan Mertens' eigen keukentafel. De PVDA'er wil hiermee een nieuw en breed publiek aanspreken. In de eerste aflevering heeft hij het alvast over de volgens hem asociale maatregelen om langdurig zieken weer te activeren. De vlog van zo'n 11 minuten werd snel zo'n 6.000 keer bekeken. (NBA)