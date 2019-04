Peter Doherty met The Puta Madres naar Trix Jan Aelberts

14 april 2019

13u08 0 Antwerpen Peter Doherty, enfant terrible van de britpop, staat op 16 mei in concertzaal Trix.

Hij krijgt het gezelschap van The Puta Madres, de band van zijn partner Katia DeVida. In 2016 verscheen het eerste album van de samenwerking: Hamburg Demonstrations. Ondertussen zou Doherty weer met zijn meest succesvolle band Libertines de studio zijn ingedoken. Afspraak om 19.30 uur in Trix.