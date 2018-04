Peter (23) wint prestigieuze grafische kunst-award 27 april 2018

02u50 0 Antwerpen De belangrijkste internationale award voor grafische kunstenaars, zeg maar de Koningin Elisabethwedstrijd voor de grafische wereld, ging naar de 23-jarige Belg Peter De Boeck van de Koninklijke Academie van Schone Kunsten in Antwerpen. In totaal dongen liefst 31 grafische kunstenaars met 90 werken uit 13 verschillende landen mee naar de prestigieuze KoMASK Master Printmaking Award.

De Fransman Leo Luccioni (23) en de Pool Pawel Krzywdziak (28) kregen een eervolle vermelding van de vijfkoppige, internationale jury. De jury loofde Peter De Boecks' naamloze winnende werk omwille van de "zeer hoge artistieke kwaliteit" naast "zijn verdieping in het medium en uitmuntend technisch vakmanschap."





Lange Zaal

De prijs, uitgereikt in de Lange Zaal in de Venusstraat is een initiatief van KoMASK, de Koninklijke Maatschappij ter Aanmoediging der Schone Kunsten.





Het opzet van de KoMASK Master Printmaking Award is even simpel als nobel: een nieuwe lichting van talentvolle, internationale grafische kunstenaars in de schijnwerpers zetten én belonen.





2.000 euro

Voor het gros van de laureaten is de prijs dan ook een belangrijke springplank, die kan leiden tot een internationale carrière. Er is ook een geldprijs van 2.000 euro aan verbonden.





Een groot deel van de deelnemende werken zijn nog tot 6 mei te bewonderen in de Lange Zaal, Venusstraat 36, Antwerpen. (DILA)