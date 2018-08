Permeke klaar voor Festival Royal 09 augustus 2018

02u48 0

In bibliotheek Permeke zullen bezoekers even opkijken als ze het barokke decor binnenstappen. Een grote engel in de lucht is alvast een blikvanger. De bib brengt alles in gereedheid voor het Festival Royal. Dit artistiek festival in het kader van het Rubensjaar vindt plaats van 31 augustus tot en met 2 september in de bibliotheek en op het De Coninckplein zelf. Er zal onder andere een barok diner gepresenteerd worden op het plein en ook fotograaf Tony Le Duc maakte een speciale foto-expo rond barokke gerechten.





De aankleding in de bibliotheek werd mee vorm gegeven door Opera Vlaanderen. (NBA)