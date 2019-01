Pepperspray, lachgas, sterke drank zonder vergunning, geluidsoverlast, rokers en 10 illegalen: controle in Antwerps café levert op Toon Verheijen

26 januari 2019

13u59 0 Antwerpen Het wijkteam City van de Lokale Politie Antwerpen heeft vrijdagnacht een grootscheepse controleactie gehouden in een café in de Van Schoonhovenstraat. De controle leverde een hele resem aan overtredingen op.

De horecazaak, volgens onze bronnen de Marchica Club, kwam eerder al in opspraak. Er zijn verschillende klachten over geluidsoverlast geweest en er werd eerder al vastgesteld dat er sterke drank werd geschonken zonder de nodige vergunning.

De controleactie van van vrijdagnacht startte al met een valse noot omdat een van de aanwezigen een busje pepperspray leeg spoot wat voor chaos en verwarring zorgde. In het café werden zo’n 30 personen aangetroffen. Tien van hen hadden geen geldige identiteitsdocumenten op zak en werden meegenomen naar het kantoor aan de Handelsstraat.

Naast de aangetroffen illegalen, werden ook twee portiers zonder vergunning aangetroffen. Zij waren ook nog eens in het bezit van een boksbeugel wat een verboden wapen is. Er werden ook nog verschillende andere inbreuken vastgesteld zoals het roken buiten de voorziene rookkamer, de deur die slotvast was, geen inkijk in de instelling, het aanbieden van sterke drank zonder vergunning en de opening na 1 uur zonder de nodige nachtvergunning. In het café werd ook lachgas in slagroombussen aangeboden.