Penthouse van 1,18 miljoen zet deuren open voor blokkende studenten Dieter Lizen

09 januari 2019

Studeren op opmerkelijke studieplekken is trendy, dat beseffen ze ook bij Antwerps projectontwikkelaar Immpact. Die nodigt vijf studenten uit om in een volledig bemeubeld luxe penthouse op de bovenste verdieping van de Lichttoren te gaan studeren. De Lichttoren aan Park Spoor Noord werd ontworpen door sterarchitect Bob Van Reeth en telt 22 verdiepingen.

Het penthouse, met een prijskaartje van 1.180.000 euro, is een appartement van 190 vierkante meter groot, heeft in totaal 2 badkamers, 2 slaapkamers, een living, een dressing en een volledig geïnstalleerde keuken. Het werd ook volledig bemeubeld met designstukken. Of je je ook nog kan concentreren op je boeken met zo’n fenomenaal uitzicht over de stad, is nog maar de vraag.

De vijf uitverkoren studenten zijn welkom tussen 9u en 22u om te studeren tijdens de hele blokperiode en krijgen internet, een keuken, slaapplekken en elk hun eigen ruimte ter beschikking om te studeren. Studenten die zich willen aanmelden of kans willen maken, kunnen een mailtje sturen naar koen.cypers@bereal.be. “Snel zijn is de boodschap, we kregen al honderden mailtjes binnen”, klinkt het bij Immpact. Voor wie nog 1,18 miljoen heeft liggen: de penthouse staat nog te koop.