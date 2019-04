Pelgrimstafel opnieuw goed gevuld voor twaalf Antwerpse senioren ADA

18 april 2019

16u02 1 Antwerpen Het is Witte Donderdag en dat betekent dat er in de kapel van het St.-Julianusgasthuis opnieuw een goed gevulde tafel gedekt staat met allerlei lekkers. Vroeger was dat eten voor de bedevaarders, nu zijn de visschotels en de kaasschotel bestemd voor twaalf senioren.

Het is een traditie die al eeuwen mee gaat: op Witte Donderdag wordt in de kapel van het St.-Julianusgasthuis een rijkelijk versierde tafel gedekt met allerlei lekkers. Zoals de traditie het voorziet, worden er op tafel elf visschotels en één kaasschotel geplaatst. In het verleden was de tafel voorbestemd voor de pelgrims die op bedevaart waren. Vandaag wordt de tafel gedekt voor twaalf ouderlingen die in een WZC van het Zorgbedrijf van het OCMW Antwerpen verblijven

De visschotels en de kaasschotel worden geschonken door Antwerpse restaurants of vistraiteurs. Naast de originele zeventiende eeuwse bierkroezen worden typische Antwerpse streekproducten die door diverse bedrijven of ambachtslui worden geschonken, op de tafel geplaatst.

Al zeven jaren onthaalt het gasthuis in samenwerking met de Vlaamse Genootschap van Santiago de Compostela in haar gastenkamer pelgrims die op weg zijn naar Compostela, Rome, Loreto of een ander ver bedevaartsoord. De pelgrims die op Witte Donderdag op doortocht zijn in het gasthuis zullen ‘s avonds ook een maaltijd aangeboden krijgen.