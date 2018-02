Peeters wil weekend- en nachtwerk op de Leien 13 februari 2018

Federaal minister en kandidaat-burgemeester Kris Peeters (CD&V) dringt aan op weekend- en nachtwerk om de enorme achterstand van de werken op de Leien op te halen. Dat komt hem op een sneer van Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) te staan: "Oosterweel is ontspoord toen Kris Peeters Vlaams minister-president was. Die puinhoop hebben wij moeten opruimen."





De ondergrondse delen aan het Operaplein, waaronder het premetrostation en de autotunnel, lopen een vertraging van elf maanden op. Koen Kennis waagt zich niet aan commentaar op die timing. Coalitiepartners in het stadsbestuur springen intussen gretig op de kwestie. Zo eiste Philippe De Backer (lijsttrekker Open Vld) al dringend steunmaatregelen voor de lokale handelaars. Kris Peeters volgde maandag. "Er moet alles aan gedaan worden om de werken aan de Leien te versnellen. Als dat neerkomt op extra weekend- en nachtwerk, dringen we daar nu op aan. Weliswaar zonder de leefbaarheid van de buurt in het gedrang te brengen."





Volgens Peeters moeten de handelaars extra ondersteuning krijgen. "Door onder meer de handelaars uitstel van betaling van RSZ- en BTW-bijdragen te geven tot ná de werken. Nu kan zoiets slechts occasionaal worden toegekend. Als werken substantieel langer duren dan gepland, zouden we handelaars automatisch dat uitstel kunnen verlenen." Peeters wil daarvoor samenzitten met Unizo en de bevoegde ministers.





Volgens Koen Kennis is de vraag voor meer weekend- en nachtwerk al aan de aannemer gesteld. "Maar dat moet ook wel leefbaar zijn voor de stad", zegt hij. (PHT)