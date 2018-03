Pedofiel krijgt vijf jaar cel 03 maart 2018

02u40 0 Antwerpen De 32-jarige Nederlandse pedofiel Sebastien J. uit Almere is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan dertig maanden effectief. Hij had met zes minderjarige jongens seksueel getinte chatgesprekken gevoerd.

Met één van hen, een 13-jarige uit Antwerpen, had hij ook seksuele betrekkingen in zijn auto. De feiten kwamen kort daarna aan het licht, nadat de zus van de jongen een chatgesprek had gezien en hun ouders had ingelicht. De vader deed aangifte en de politie kon de beklaagde arresteren, toen hij opnieuw met de jongen had afgesproken.





Pedofiel Sebastien J. had via Facebook contact gezocht met tienerjongens. Hij deed zich voor als de 22-jarige "Rick Van der Plas". Er werden naaktfoto's uitgewisseld en hij vroeg hen om zich naakt voor de webcam te tonen en seksuele handelingen te verrichten.





Sebastien J. had vijf jaar eerder al een behandeling gevolgd om zijn pedofiele neiging te onderdrukken. Zijn vrouw en zijn familie hadden hem daarbij geholpen en bleven hem ook steunen na zijn arrestatie. Zelfs zijn werkgever toonde zich bereid om Sebastien J. terug in dienst te nemen. (PLA)