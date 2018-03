Pedofiel krijgt 14 jaar cel en pak slaag 21 maart 2018

02u36 0 Antwerpen De 45-jarige Kris van der Borght uit Antwerpen is veroordeeld tot veertien jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling voor het seksueel misbruik van vier tienerjongens. Bij de slachtoffers liepen de emoties hoog op. Eén slachtoffers ging de beklaagde zelfs te lijf in de rechtszaal en werd even in de boeien geslagen.

De beklaagde had de slachtoffers leren kennen via hun moeders, met wie hij samen bij het Leger des Heils zat. Eén van de vrouwen had op 29 oktober 2017 klacht ingediend, nadat ze ontdekt had dat de beklaagde zich over een periode van tien jaar aan haar drie zonen had vergrepen, die nu 17, 18 en 20 jaar zijn. De veertiger was daarbij uiterst manipulatief te werk gegaan. Hij zette de jongens aan tot alcoholgebruik en gaf haar oudste zoon cannabis en de Rilatine van zijn jongere broers, die ADHD hadden.





Rilatine

Terwijl hij de slachtoffers paaide met cadeautjes en uitstappen, maakte hij hun ouders zwart. Hij gaf hen ook een schuldgevoel, als ze niet wilden doen wat hij vroeg. De oudste broer werd van zijn 10 tot 18 jaar wekelijks verkracht en raakte ook verslaafd aan Rilatine. Ook zijn jongste broer werd herhaaldelijk verkracht door de veertiger. De middelste verklaarde dat de man hem betast had, maar hij was vaak zo dronken gevoerd dat hij er zich nog maar weinig van kon herinneren. Hij en zijn jongste broer waren 12 jaar toen het begon.





De drie broers die door de man seksueel waren misbruikt, hadden een tiental vrienden en hun ouders meegebracht naar de rechtszaal. De broers zaten vooraan in de zaal.





Klap in gezicht

Toen de beklaagde door twee agenten werd binnengeleid en zijn handboeien werden losgemaakt, raakte de oudste broer overstuur en vloog hij op de misbruiker af. Hij gaf hem een klap in zijn gezicht, maar werd dan zelf door de twee agenten overmeesterd. Die legden hem op zijn buik op de vloer en sloegen hem in de boeien, tot hij gekalmeerd was. Een vijftal agenten kwam onmiddellijk ter versterking aangelopen. (PLA)